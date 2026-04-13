女優・真野恵里菜（３５）が１３日、インスタグラムを更新。夫でサッカー元日本代表の柴崎岳（３３）＝鹿島アントラーズ＝から誕生日に花束をもらったことを明かした。真野は「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれましたバスケットいっぱいのお花」と写真付きで投稿。「とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る！！」とつづった。２人は１８年に結婚。スペインでの生活を経て、２４年には