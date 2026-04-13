１２日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に女優の木南晴夏が出演。占い師の星ひとみさんが木南を占った。木南は「最初はアイドルで。東京に出る、事務所に入ることがまず目標になってて。それを達成して、アイドルのオーディションだったんで。アイドルとして活動していく中で」「向いてなかった。アイドルがいっぱい出る番組でいつも後列にいたり」。事務所に入った当時のことを振り返った。「もと