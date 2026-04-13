ドル円のピボットは１５９．６７円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値159.80高値159.86安値159.35 160.50ハイブレイク 160.18抵抗2 159.99抵抗1 159.67ピボット 159.48支持1 159.16支持2 158.97ローブレイク ユーロ円 現値186.75高値186.85安値185.89 188.06ハイブレイク 187.46抵抗2 187.10抵抗1 186.50ピボット 186.14支持1