きょうの為替市場でドル円は買いが優勢となっており、１５９円台後半での推移となっている。ドル高というよりも円安がドル円を押し上げている。ただ、１６０円にはまだ慎重な雰囲気にも変化がない。 週末にパキスタンのイスラマバードで行われた和平協議では、バンス副大統領率いる米代表団とイラン側の間で合意には至らなかった。見通しは一段と不透明になっている。 ただ、ニュースの割には以前ほどの激