元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が13日、自身のブログを更新。開幕前の下馬評を覆して快進撃を続けるヤクルトについてつづった。まずは、前日12日のヤクルト戦（東京D）で高梨に7回1死まで完全投球を許した巨人打線について「高梨くんの捕っちゃ投げ捕っちゃ投げの早いテンポに巨人のバッターが立ち遅れ」と書き始め、「きちんと構える前に投げ始めるから考える余裕もないだろうに。俺『タイムかけて自分のペースにしなきゃ』