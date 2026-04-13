高レベル放射性廃棄物（核のゴミ）の最終処分地の選定を巡り、東京都小笠原村の渋谷正昭村長は１３日夜に記者会見を開き、国が同村の南鳥島で実施を申し入れた「文献調査」について、「国が実施するのであれば、その判断を受け入れる」と表明した。文献調査は選定の第１段階で、２年ほどで地質図や論文などを分析する。北海道寿都（すっつ）町、神恵内（かもえない）村、佐賀県玄海町に次いで全国４例目で、地元の要請によらず