歌手・俳優のジュディ・オングさん（76）が12日、都内でコンサート『Glamorous Jazz Night』を開催。開演前に取材に応じ、大ヒット曲『魅せられて』の衣装に隠されたエピソードを明かしました。2026年で歌手生活60周年を迎え、10月には5000人を動員予定のコンサートを開催予定のジュディ・オングさん。この日のライブでは15曲を披露し、1979年にリリースした大ヒット曲『魅せられて』を歌うと客席からは大歓声が上がりました。■「