前川優希が、活動10周年を記念し、1stアルバム『ENcall』を7月15日にキングレコードよりリリースでメジャーデビューすることを発表した。 （関連：Number_iの“美しさ”は内面から？平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太が取り組む自身のケア） 本情報は、4月13日に東京 SHIBUYA PLEASURE PLEASUREで行われた毎年春の恒例イベント『TALK EVENT 2026 ～TOKEN～』にて発表されたもの。本アルバ