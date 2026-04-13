プレミアリーグで首位を走るアーセナルにジワリと詰め寄っているマンチェスター・シティのジョゼップ・グアルディオラ監督は、週末の直接対決はタイトル争いの「決定的な一戦」になることを強調した。11日に開催されたプレミアリーグ第32節でアーセナルがボーンマスに1-2で敗れると、翌日に行われた一戦でマンチェスター・CはDFニコ・オライリー、DFマーク・グエヒ、FWジェレミ・ドクの得点でチェルシーを3-0で撃破。この結果