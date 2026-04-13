モロッコのマグリブ・フェズに所属するDFドリス・エル・ジャブリが驚きのミドルシュートを叩き込んだ。12日に開催されたマグリブ・フェズ対ウィダードACの一戦。スコアレスのまま試合は終盤を迎えると、後半35分にスーパーゴールが生まれる。味方からのバックパスをPA外で呼び込んだエル・ジャブリがボールをコントロールすると、なんとラボーナでミドルシュートを狙う。そして、ボールは勢い良く飛び出すと、GKに触れられる