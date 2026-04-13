女優・真野恵里菜(35)が13日、自身のインスタグラムを更新。夫が贈ってくれたという誕生日プレゼントを披露した。4月11日が誕生日だった真野。夫でJ1鹿島の元サッカー日本代表MF柴崎岳からの誕生日プレゼントをもらったとし、「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれましたバスケットいっぱいのお花」と紹介した。大きなバスケットに入れられた白と紫が基調の花束に「とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるよ