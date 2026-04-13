【国際親善試合】アメリカ代表 2−1 日本女子代表（日本時間4月12日／PayPalパーク）【映像】「髪の毛」に気を取られたアメリカDFなでしこジャパンが意地を見せたゴールシーンの裏で、思わぬ珍事が発生していた。世界屈指のDFが見せた“まさかの行動”に、レジェンド解説者も思わずツッコミを入れている。日本時間4月12日、なでしこジャパンはアメリカ女子代表と国際親善試合で対戦。3月にAFC女子アジアカップ優勝に導いたニル