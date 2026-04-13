アマチュアボクシング9冠で49戦全勝33RSCの藤木勇我（18＝大橋）が13日、所属ジム主催興行内で公開プロテストを受験し、合格した。メインイベント前に合格を伝えられ「プロボクサーとして試合に挑めることをうれしく思う」と笑みを広げながら「昨年11月の全日本選手権が終わってから、ずっとプロになると決めていた。形的にはここからだが気持ち的にはだいぶ前からスタートしている。（改めて）頑張ろうという気持ち」と力強く話