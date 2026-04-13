日本維新の会は13日、国会内で「副首都」法案などの勉強会を開き、出席者からは「大阪都」構想の住民投票の範囲について、「市民」を対象とする意見と「府民」に拡大する意見の双方が出た。大阪都構想を巡っては、2015年と2020年に大阪市で住民投票が実施されたが、いずれも反対が多数だった。一方、自民と維新が3月に合意した副首都法案の骨子案を受け、維新代表の吉村大阪府知事は、住民投票の範囲を府全域に広げ「大阪府民によ