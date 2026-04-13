大阪府政策企画部戦略調整局は１３日、公式ＳＮＳを更新。府刊行物「みんなでつくった万博写真集」が販売予定数量に達したため、１４日以降の各窓口での販売を中止することを発表した。オンラインでの購入予約申込は引き続き受け付ける。今後は増刷のうえ再販売する。オンライン販売は予約制で大阪府行政オンラインシステムにて受け付け。窓口販売は準備が整い次第、販売時期や場所等は、改めて大阪府ホームページなどでお知ら