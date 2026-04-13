44MAGNUMが4月4日、東京・高田馬場CLUB PHASEにて＜20260404 Special Live＞を開催した。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。開演は約20分遅れ。だがそれは遅延ではなく演出だった。LAメタル黄金期の文脈にある、“焦らし”という美学。期待値を極限まで引き伸ばし、爆発の瞬間にすべてを回収する。その古典的手法を今この時代に再提示する意思表示。待つ時間すらもコンテンツになる。それが44MAGNUMの流儀だ。そして、