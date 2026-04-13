墓じまい代行業者「わたしたちの墓じまい」を運営する株式会社フーフーは１３日、墓じまいをした経験がある男女１００人を対象に「離檀料（お布施）に関する実態調査」を実施した。この調査では、離檀料（お布施）の支払い有無実際に支払った金額（支払った人のみ）支払わなかった経緯（支払っていない人のみ）離檀をめぐるお寺との困りごと離檀サポート業者の認知／利用／満足度／利用意向これらについて設問を設定