女優の綾瀬はるかが１３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７綾瀬はるか大号泣！同級生＆共演者が語る“ラブレターＳＰ”」（月曜・午後９時）に出演。中学時代のバスケットボール部の親友の言葉に驚く一幕があった。この日、「クイズ！私のこと覚えてますか？」の企画に名前を伏せ、洋服も普段着ないようなデザインのものを着用して登場の利重弓子さんは広島市の中学時代、バスケットボール部でともに汗を流した仲だった