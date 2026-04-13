12日に放送された日本テレビ系の演芸番組「笑点」に「座布団運び」としてレギュラー出演をしている山田隆夫が番組を欠席した。 この日の「笑点」はテレビ金沢開局35周年を記念しての石川県加賀市文化会館にて公開収録を放送。三遊亭小遊三、春風亭一之輔ら笑点メンバーのあいさつが終わった後、本来であれば「座布団運び」の山田があいさつするのだが、まさかの欠席。彼の欠席は司会の春風亭昇太より「今日は山田さ