アソビシステムが手がけるアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」から誕生したfav me、Toi Toi Toi、log youの3組が、4月12日に放送されたABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に出演したことを報告した。 （関連：【画像】fav me 小野寺梓、『最強バズりソング歌謡祭』のバックヤードオフショ） ABEMAは開局10周年を記念し、4月11日午後3時から