歌手の松任谷由実（72）が、虫垂炎と診断されたことを公表し、手術のため予定されていた公演を延期することを明かした。【映像】Instagramに掲載されたコンサート延期のお知らせ4月13日、松任谷のInstagramが更新され、「いつも松任谷由実を応援頂き、ありがとうございます。この度、定期健診にて『虫垂炎』と診断されました。現時点では特に体調が悪いといった事はなく、緊急を要する状況ではありませんが、『Wormhole』ツア