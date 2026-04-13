ハードロックのレジェンド、ディープ・パープルの「MADINJAPANTOUR（マッドインジャパンツアー」大阪公演（スポーツニッポン新聞社後援）が13日、グランキューブ大阪で行われた。ライブは、おなじみの大ヒット曲、ハイウェイ・スターでスタート。観客はいきなりトップスピードに引き込まれた。さらにレイジーではギター、キーボードのメロディーにドラム、ベースが一体となったロックサウンドで魅了。最後はスモー