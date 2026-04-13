講談師の神田伯山が１３日、都内で書籍「それでも息子を日本の小学校に通わせたい」（３月１８日、新潮社刊）刊行記念イベントに著者のドキュメンタリー監督の山崎エマ氏と出席。自身の教育方針などについて言及した。イベントの参加者から子どもの教育方針について質問されると、神田は妻と必ず２人で話し合って決めていることを明かした。「答えがない問題に対して、常に話し合う。どちらかが嫌だったら、それはやらない。必