政府は13日、経済や財政政策の基本方針となる「骨太の方針」の策定に向けた本格的な議論を開始し、民間議員が今後の予算編成のあり方の見直しについて、提言を行いました。提言では、高市総理大臣の掲げる積極財政を進めやすくするため、これまで掲げてきた歳出と税収のバランスを示す「プライマリーバランス」の黒字化目標を転換し、国の借金の大きさを示す「債務残高対GDP（国内総生産）比」を安定的に引き下げていくことを財政