新型“ちいさい”SUVが話題に！仏ルノーは2026年3月、インド市場向けのコンパクトSUV新型「ダスター（Duster）」のラインナップおよび現地価格を発表し、販売を開始しました。インドで2012年に初代が登場して以来、実に14年ぶりとなるフルモデルチェンジを受けた新型ダスター。ルノー・グループの最新プラットフォーム「RGMP」を採用し、内外装からパワートレインに至るまで全面的な進化を遂げています。【画像】超カッコイイ