私はチナツ（40歳）。夫ケイゴ（42歳）と、小学生の息子と娘の4人家族です。近くに住む義母（72歳）は50年以上、自分で車を運転して生活してきました。最近はヒヤっとする場面が増えてきて、危険を感じた私は「免許返納した方がいい」と勧めました。しかし義妹のマリさんは「返納されたら困る」という意見で、義母も「まだまだ運転する」と言い張ります。そんなある日、義母は義妹の目の前でタイヤを縁石に当てるという事件を起こ