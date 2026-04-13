＜CR?ATION DREAM CUP 事前情報（1日競技）◇13日◇千葉バーディクラブ（千葉）◇6,176ヤード・パー72＞ 昨季のネクヒロで2勝を挙げた桑村美穂は幼稚園生のころから通う練習場でスイングを整えて、第3戦に臨む。JLPGAのプロテストでは3年連続で最終に進出しており、合格まであと一歩。今季はネクヒロの女王を戴冠し、自信を持って4度目の正直を目指す。アプローチ下手さん必見！菅沼菜々がやっている練習法を大公開！【K's ST