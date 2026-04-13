B3リーグの新潟アルビレックスBBはこの週末、レギュラーシーズンのホーム最終節を迎えました。三重を相手に連勝し、プレーオフに向け勢いをつけました。 4月11日のアオーレ長岡。Bリーグは来シーズンから再編されるため昇格はありませんが、アルビBBが目指すのは… 【ブースター】 「B3リーグの歴代優勝チームに新潟アルビレックスBBと、名前が残って