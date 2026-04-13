明治安田J2J3百年構想リーグ・アルビレックス新潟は4月12日、アウェーで高知と対戦しました。アルビは先制したものの、セットプレーから立て続けに失点。逆転負けを喫しています。 前半戦をリーグ4位で折り返したアルビは12日、リーグ3位の高知と対戦。 【アルビレックス新潟船越優蔵 監督】 「先に得点を取る。先に得点を与えないというところは、ゲームコントロールの意味でもし