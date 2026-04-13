近年、深刻な不漁が続いている新潟県村上市・三面川のサケ。4月13日、毎年恒例の放流式が行われましたが、今年はサケの稚魚が足りない異常事態が発生しています。村上市は今後サケの養殖にも挑戦し、サケ文化を死守する考えです。 地元児童が参加し、行われたサケの放流式。放流を前に、子どもたちに伝えられたのはサケをめぐる深刻な現状です。 【三面川鮭産漁業協同組合佐藤克雄 代表理事組合長】 「本当に困っている。例年