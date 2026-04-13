4月12日昼過ぎ、新潟市内のパチンコ店で面識のない30代男性客が置き忘れた現金4000円などが入金されたパチンコ店専用のICカード1枚を盗んだ疑いで、32歳の男が緊急逮捕されました。 窃盗（万引き）の疑いで緊急逮捕されたのは、新潟市東区東明に住む会社員の男(32)です。 男は4月12日午後2時16分頃から19分頃までの間、新潟市東区のパチンコ店の店内で、面識のない30代男性客が置き忘れたパチンコ店専用のICカード1