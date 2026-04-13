【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比54銭円安ドル高の1ドル＝159円75〜85銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1680〜90ドル、186円69〜79銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議が合意に至らず、中東情勢の緊迫化を懸念し、相対的に安全資産とされるドルを買って円を売る動きが優勢だった。