俳優の米倉涼子さん（50）が、ドイツ・ベルリンで開催された“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開配給：キノフィルムズ）のワールドプレミアに参加しました。世界初上映の地に選ばれたベルリンは、マイケル・ジャクソンさんにとって特別な意味を持つ街。西ベルリンの壁近くで『バッド・ワールド・ツアー』の西ベルリン公演を開催し、壁の向こう側にいた