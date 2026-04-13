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米１０年債利回りは４．３３１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:37）（日本時間21:37）（%） 米2年債 3.810（+0.015） 米10年債4.331（+0.014） 米30年債4.927（+0.017） ドイツ3.085（+0.027） 英国4.880（+0.045） カナダ3.500（+0.031） 豪州5.017（+0.050） 日本2.453（+0.025） ※米債以外は10年物