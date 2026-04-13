講談師の神田伯山が１３日、都内で書籍「それでも息子を日本の小学校に通わせたい」（３月１８日、新潮社刊）刊行記念イベントに著者のドキュメンタリー監督の山崎エマ氏と出席した。この日は、「小学校〜それは小さな社会〜」の監督を務め、同作で米アカデミー賞の短編ドキュメンタリー賞にノミネートされた山崎氏にとっての初の著書や同映画についてトークを展開した。著書では、日本の教育などについても語られていることか