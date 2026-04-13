今年、創立８０周年を迎えたベースボール・マガジン社は記念すべき年に、野球ファン垂涎のスペシャル企画をお届けする。その第１弾が、元中日監督の落合博満氏（７２）によるトークショー「落合博満野球噺」だ。４月２６日の午後１時から東京・虎ノ門のニッショーホールで開催される。落合氏は１９７８年のドラフト３位でロッテ入団。３年目の８１年に首位打者に輝くと、翌８２年には史上最年少で３冠王に。８５、８６年には