ホーバークラフトの運航会社は13日、空港側での周遊便を5月からスタートさせると発表しました。 ホーバークラフトは現在、大分県大分市と大分空港を結ぶ1日10便のアクセス便のほか、土日と祝日には大分市側のターミナルを発着する別府湾周遊便を運航しています。 ホーバークラフト こうした中、運航会社は13日、新たに大分空港側のターミナルを発着す