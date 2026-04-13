遺体捜索の様子(12日) 大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件で、警察は１３日、見つかった遺体の性別は「女性」で死因は「頚髄損傷」と判明したと発表しました。 この事件は3月上旬ごろ、豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで大分市元町に住む無職の姫野忠文容疑者58歳が逮捕・送検されたものです。 遺体は12日午後、山中の崖から発見されました。 県内では、10代後半の女性が行方不明