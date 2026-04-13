大分トリニータ 大分トリニータは11日ホームでレノファ山口FCと対戦。試合終了間際、劇的な幕切れでした。 前節、連敗を止めたトリニータ。連勝を決めて勢いに乗りたい11日の試合は3月、敗れているレノファ山口FCと対戦しました。 試合が動いたのは前半31分でした。コーナーキックのチャンスを得ると、これが相手のオウンゴールを誘いトリニータが先制します。 しか