山中での遺体捜索(12日) 大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで12日逮捕された男が、行方不明になっている10代の女性について「インターネットで知り合い、会ったことがある」という趣旨の供述をしていることが分かりました。 容疑者の自宅があるアパート ◆刀祢優月記者 「12日に引き続き13日も容疑者のアパートでは警察の家宅捜索が行われています」 この事件は3月上旬ごろ