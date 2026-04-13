大分県内多くの小学校で13日、入学式が行われました。 ドキドキ・ワクワクの新1年生たちに小学校生活で頑張りたいことなどを聞きました。 南大分小学校新1年生・鬼門蒼くん 県教育委員会によりますと、この春入学の県内の新1年生はおよそ7000人。13日は県全体のおよそ6割にあたるあわせて144校の小学校と義務教育学校で入学式が行われました。ここ、大分市の南大分小学校には122人が入学し、式では新1年生を代