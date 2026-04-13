大分県豊後大野市の山中に遺体を遺棄した疑いで男が逮捕された事件について警察は、13日見つかった遺体の性別は「女性」。死因は「頸髄損傷」でほぼ即死状態だったと見られると発表。その上で「殺害された」と断定しました。 また、逮捕された男が行方不明となっている10代の女性について「インターネットで2月ごろに知り合い数回会った」などと供述していることが分かりました。 遺体の捜索現場（豊後大野市