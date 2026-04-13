引っ越してきた当初は、迎え入れてくれてありがたいと感じていた愛実さん。でも3ヶ月も経つと、だんだんグループの空気が見えてきたようです。高いランチ代に、話題は毎回夫自慢…。このままモヤモヤした気持ちだけでは終わらない予感がしませんか…？>>【まんが】暴走するママ友(ウーマンエキサイト編集部)