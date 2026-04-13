4月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAの2025－26レギュラーシーズンは最終日を迎え、全30チームが82試合の公式戦を終えた。 今シーズンは王者オクラホマシティ・サンダーがウェスタン・カンファレンスならびにNBAベストの64勝18敗をマーク。続いてウェスト2位のサンアントニオ・スパーズが62勝20敗、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズ