サンダーランドは13日、オランダ代表FWブライアン・ブロビーに対するソーシャルメディア上で向けられた人種差別的な誹謗中傷を受け、「このような行為が依然として頻繁に発生しており、容認できない」との声明を発表した。ブロビーは12日に行われたプレミアリーグ第32節のトッテナム・ホットスパーに先発出場。前線で起点役を担うなど、1−0の勝利に貢献していた。ただ、同試合では後半半ばに背後へのフィードに反応した際、