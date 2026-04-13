マンチェスター・シティに所属するベルギー代表FWジェレミー・ドクが、プレミアリーグの優勝争いについて語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が12日、同選手のコメントを伝えている。プレミアリーグ第32節が12日に行われ、マンチェスター・シティはチェルシーの本拠地『スタンフォード・ブリッジ』に乗り込んだ。試合はスコアレスで折り返した後半に大きく動く。51分、右サイドでボールを持ったフランス代表FWラヤン・