13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円安の5万6560円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては57.23円高。出来高は3184枚となっている。 TOPIX先物期近は3723ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.01ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56560