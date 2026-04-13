中国のSNS・小紅書（RED）に「なぜ日本人のペットの犬や子どもはみんな静かなの？」との投稿があり、1000件に迫るコメントが寄せられるなど大きな注目を集めた。投稿者は「全体的に見て、（日本の子どもやペットが）大騒ぎするのは決して多くはない。みんな静かにしている。これはなぜだろうか……。教育方法の違いの根本はどこにあるのか」と問い掛けた。この投稿に、中国のネットユーザーからは「確かに日本の犬はすごく静かだな