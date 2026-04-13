「赤城雷神杯・Ｇ１」（１３日、桐生）砂長知輝（２６）＝埼玉・１２５期・Ａ１＝が１３日の２日目４Ｒで５コースから３着と好走。シリーズ初の舟券絡みを決めたが、レース後は「劣勢ではないと思うけど、パッとしない。足は本当に普通な感じです」と煮え切らない表情だった。それでも、「初日（１２日）にリングを交換して握り込みは来ています」と評価のできる部分があることも確かで、「これから気になるところを一つずつ