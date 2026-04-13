ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は13日に予選2日目が行われた。池田浩二（48＝愛知）は12R「雷神ドリーム戦」のイン戦を押し切って、シリーズ初白星を飾った。「昨日よりは良くなっています。でも、回転が足りてない。もう少し上げていかないと進みが甘い。もう少しペラで回転を合わせたい。白井（英治）さんの方が足はいいし、つっちー（エース機の土屋智則）はいたし、難しかったけど、全部がうまくい